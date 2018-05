KIROUAC, Sylvie



Au Centre de soins palliatifs Charlesbourg, le 8 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Sylvie Kirouac, épouse de monsieur Denis Dionne et fille de feu Antoine Kirouac et de feu dame Gisèle Bédard. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis, ses enfants : Nancy (Mario Lecours) et Éric (Mélanie Saillant-Parent); ses petits-enfants : Olivier, Édouard, Charles-Alexis, William et feu Alexis; son frère et ses sœurs : Philippe (Danielle Marchand), Joanne (Yvon Richard) et Nancy (Daniel Boucher). Elle était la belle-sœur de la famille Dionne : Monique (René Chouinard), feu André (Micheline Bernier) et feu Jean-Pierre. Elle laisse également dans le deuil son filleul Jean Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.