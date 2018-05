BOLDUC, Roger



À la Maison Catherine de Longpré, le jeudi 17 mai 2018, à l'âge de 68 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Bolduc, époux de madame Diane Vachon. Il demeurait à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'urne cinéraire sera déposée au columbarium du même endroit sous la direction deIl laisse dans le deuil outre son épouse madame Diane Vachon; son fils Robby Bolduc et sa conjointe; ses petits-enfants ainsi que sa mère madame Doris Asselin. Il laisse également dans le deuil les membres des familles Bolduc et Vachon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 (pour Hôpital de Saint- Georges).