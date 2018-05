LEDUC, Gilles



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 14 mai 2018, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilles Leduc, époux de madame Lucie Tessier, fils de feu madame Eugénie Chalifour et de feu monsieur Josaphat Leduc. Originaire de St-Casimir, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Outre son épouse Lucie, il laisse dans le deuil sa fille Esther (Louis Thériault); sa petite-fille Laurence Leduc-Thériault (Brett Govan); ses frères et sœurs: feu Thérèse, Roland (Yolande Duchesneau), feu Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Paul Tessier (Thérèse Gagnon), feu Robert Tessier (Berthe Labadie), Marc Tessier (Hermance Deschamps), Guy Tessier (Micheline Jobin) et Denise Tessier. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués. Il a été conseiller municipal à Charlesbourg et très engagé dans le bénévolat auprès de la Croix Rouge, l'Office municipale d'habitation de Québec et le Moulin des Jésuites de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du Cœur et de l'AVC et la Croix Rouge. Des formulaires seront disponibles sur place.