PELLETIER, Jean-Berchmans

(ti-Blanc)



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Berchmans Pelletier, époux de dame Jeannine Pelletier. Fils de feu dame Yvonne Fournier et de feu monsieur François Pelletier, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Outre son épouse Jeannine, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Sylvie Leblanc), Suzie, Louise, Martin, Diane (Kelly Ford), Marylène (Éric Bilodeau). Ses petits-enfants: Cynthia (Vincent Blouin), Dave et Patrick Pelletier, Sabreena et Nisha Chandra, Luke et Stefani Ford, Étienne et Marie-Pier Bilodeau et son arrière-petite-fille Roxanne Blouin. Il était le frère et le beau-frère de: feu Bertrand (feu Laurentia Bélanger), feu Lucille (feu René Picard), feu Dolorès (feu Toussain Rodrigue), Rollande (Claude Whitton), feu O'neil (feu Nicole Jalbert) et Léonce. De la famille de son épouse, il était le beau-frère de: feu Joseph (feu Yvonne Vaillancourt), feu sr Louise, feu Odilon (feu Léonie Gagnon), feu Narcisse (feu Thérèse Gagnon), feu Émilie (feu Odilon Gauvin), feu Madeleine (feu Baptiste Castonguay), feu Médéric (feu Hénédine Gagnon), feu Gilberte (feu Charles-Émile Langlois), feu Dolorès (feu Paul Anctil), feu Hugues (feu Laurette Bélanger), feu Hildebrand (Lucienne Thibault), feu Éméline (feu Laurent Legros), feu Louis-Paul (Adrienne Chouinard), feu Hubert (feu Yvette Pelletier), feu Raymond (feu Jeannine Blanchet), feu Eloi (feu Cécile Gamache), feu Guy (Marie-Reine Ferland). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dre. Annie Mercier, au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi qu'au Dr. Martin Pelletier, à Nathalie Gauvin (inf.) et tout le personnel attentionné du CLSC de Saint-Pamphile pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".