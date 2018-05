PELLETIER DUBÉ, Yvette



À son domicile de Saint-Jean-Port-Joli, le 18 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Yvette Pelletier, épouse de monsieur Gilles Dubé. Elle était la fille de feu dame Corinne Chouinard et de feu monsieur Philippe Pelletier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Julie (Sylvain Santerre) et Isabelle Dubé (Guillaume Chouinard); ses petits-enfants: Samuel et Maude Santerre, Anne, Ève et Nathan Chouinard. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Thérèse (Jean-Guy Dubé), feu Jean-Marie et Pierrette Pelletier; de la famille Dubé: Jean-Marc, Lise (feu Gilles Legros), Luce et Gaston (Francine Bélanger). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou bien à la Fabrique de Saint-Jean-Port- Joli, 2, Place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".