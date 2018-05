BEAUPRÉ, Jean-Pierre



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mai 2018, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Beaupré, conjoint de Francine Lambert, fils de feu dame Geneviève Livernois et de feu monsieur Charles-Henri Beaupré. Il demeurait à Saint-Jean île d'Orléans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 12h30.Outre sa conjointe Francine, il laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre et Eve-Marie (Évans Patry). Il était le grand-papa de ses adorées petites-filles: Camille et Mikaëlle. Sa sœur: Dominique, ses belles-sœurs de la famille Lambert: Denise (André Brodeur), Christiane, Carole et Andrée ( Réjean Parent). Ses nièces: Caroline et Marlène ainsi que leur conjoint respectif. S'ajoute cousins et cousines, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant des Soins Palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le Dr Louis Roy pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme.