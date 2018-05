CHAMBERLAND, Jean-Noël



À L'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Chamberland, époux de madame Monique Lessard. Il était le fils de feu Albert Chamberland et de feu Marguerite-Marie Hudon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMonsieur Chamberland laisse dans le deuil, son épouse madame Monique Lessard ; son fils bien-aimé Dany ; ses frères et sœurs: Madeleine (Simon Massé), Paul-Albert (feu Noëlla Lachance), Réal, Pauline (Denis Bérubé), Nicole (Gilles Desjardins), Yves (Marie Desrochers), Raymond, Donald (Gaétane Lemieux), Diane (Jacques Bérubé) et Pierrette (Donald Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Raynald (feu Andrée Blouin, Yolande Nadeau), Charlotte (Clément Savard) et Serge (Jacqueline Lachance) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le gendre de feu Yvette Lachance et de feu Henri Lessard et le beau-frère de feu Marcellin Lessard. Un remerciement spécial au personnel du 5e étage de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca