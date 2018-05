LEFRANÇOIS, Marcel



Les familles Lefrançois et Royer ont l'immense regret de vous annoncer la mort de Marcel, survenue le 15 mai 2018 à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 68 ans. Il était le conjoint de Constance Royer, et le fils de feu Éliane Bolduc et feu Robert Lefrançois, de Château- Richer.Marcel a été directeur de l'informatique au Ministère de l'Éducation, où il a mené toute sa carrière, et conseiller municipal à la Ville de Château-Richer. Il a toujours été un citoyen engagé dans sa communauté et il était apprécié de tous. Il aimait les voyages, la littérature, la politique, ainsi que sa famille, en particulier ses petits-enfants. Il avait un sens de l'humour unique qu'il a conservé jusqu'à la fin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 9 h à 11 h et de 13 h à 15 hOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Catherine (Simon-Pierre Beaudet), Alexandre (Dominique Raymond) et Maxime (Marie-Ève Campbell-Fiset), ainsi que ses petites-filles adorées, Agathe, Fabienne, Dolorès, Louise et Hélène. Il n'aura malheureusement pas eu la chance de connaître son sixième petit-enfant, qui naîtra en novembre. Il était le frère aimé de Roberte (Camille Paré), feu Hélène (Norbert Boulé), Madeleine (Denis Dorion), Normand, Benoît, Simon (Lise Dorval) et Bruno, ainsi que le parrain de Frédéric Parent et de Geneviève Dorion. Il était apprécié de sa belle-famille Royer : feu Charles (Madeleine Messier), Florence (feu Cyrille Beaulac), feu Robert (feu Anoinette Althot), André (Ruth Heisler), Irène (feu Lévis Desjardins), Estelle (Gilles Jobin), Simone (Gilles Roy), Georges (feu Diana Hickerson), feu Paul (Monique Gauthier). Il laisse également derrière lui un oncle, des tantes, de nombreux neveux et nièces ainsi que leurs enfants, pour qui il incarnait le père Noël à chaque année. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'unité de soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués avec respect et empathie, qui lui ont permis de partir dans le calme, entouré de tous ses proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide, un organisme qu'il a appuyé pendant plusieurs années. Des formulaires seront disponibles sur place.