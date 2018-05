FRASER, Gilles



À son domicile, le 22 mai 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Gilles Fraser, époux de dame Raymonde Cloutier, fils de feu monsieur Léola Fraser et de feu dame Jeannine Trottier. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 8 h à 10 h 15,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Raymonde, monsieur Fraser laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denis, Nelson (Réjeanne Côté), Daniel (Lynda Grondines), Claude (Christiane Caron), Serge (Brigitte Rajotte), Yves (France Rioux) et Guylaine (Christian Baux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Denise (Gilles Tessier), Madeleine (Jean-Claude Petitclerc), Lucille (Gérard Chalifour), Louiselle (Marc Sauvageau) Richard et Jacques; ses filleuls: Dave Fraser, Luka Fraser et Leah Fraser-Gowdy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et le docteur Jean Frenette de la Clinique médicale Saint-Marc-des-carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.