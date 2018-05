POULIOT PROULX, Claire



Le 9 janvier 2018, à l'âge de 90 ans, maman est décédée paisiblement. Elle était l'épouse de feu Dr André Proulx.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Denis (Jacqueline), Louise (Normand), Suzane (Pierre) et Nicole (Patrick); ses petits-enfants : Philippe et Olivier, Antoine, Maude, Ariane et Émilie, Yannick, Lucie et Jean-Sébastien; ainsi que ses 14 arrière-petits-enfants. Elle demeurait à Québec, autrefois à Manseau et laisse aussi dans la peine, parents et amis qui l'ont aimée et appréciée au fil des années. Un merci très spécial au personnel attentionné et dévoué du St Brigid's Home.La famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation suivra dans le lot familial au cimetière de Saint-Jean.