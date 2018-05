DOYON, Joscelyne



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 mai 2018, à l'âge de 57 ans et 6 mois, est décédée Joscelyne Doyon, fille de monsieur Valédé Doyon et de feu madame Jeannine Laprise. Elle demeurait à Lévis. Outre son père, elle laisse dans le deuil ses filles: Mélissa et Marie-Ève; ses soeurs: Lyne (Roch Geoffroy) et Ginette; son filleul Keven Demers; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin (http://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 8h30.