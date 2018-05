RICHARD, Gaston



À sa résidence, le 21 mai 2018 à l'âge de 77 ans est décédé, entouré de sa famille, M. Gaston Richard, époux de Mme Laurette Dionne. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Mario (André Clermont), Pierre (Louisa Tremblay); ses petits-enfants: Matthieu, Jonathan (Stéphanie) et leur mère Karen, Zachary et sa mère Manon; son arrière-petite-fille: Emma. Il était le frère de: feu Denise (feu Jean-Paul Fournier), Raymond (Gilberte Lavoie), feu Lucille (feu Léandre Boutin), Thérèse (feu Jeffrey Gaudreau), Micheline (Vital Bolduc). De la famille Dionne, il était le beau-frère de: Gérard (feu Adrienne Noël), Denise (Pierre Simard), Lise (Denis Gagnon), feu Jeannine, Hélène (Réjean Blais). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.