BÉDARD, Laurent



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 23 mai 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Laurent Bédard, fils de feu Jérémie Bédard et de feu Marguerite Bédard, époux de dame Lise Emond. Il demeurait à Québec.le samedi 26 mai 2018 de 10 h à 11 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, sa fille Nancy (Marie-Pier Gagné), ses petits-enfants : Anthony et Frédérique, ses sœurs : Monique (Magella Lebel) et feu Hélène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Emond : Claude (Lise Bouchard), France (Adrien Pichette), Marc (Louise Coulombe), Guy (Guylaine Nadeau) et Johanne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la clinique SLA de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans de Beauport et le Centre d'hébergement Charlesbourg pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. La famille préfèrerait traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) du Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus.