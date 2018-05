BÉDARD, Louisette Isabel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2018, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédée madame Louisette Isabel, épouse de monsieur Daniel Bédard, fille de feu madame Lina Pageau et de feu monsieur Émile Isabel. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux Daniel, ses fils Claude et Dave; ses sœurs: Gaétane (feu Richard Vézina), Céline (Gaétan Goulet), Lorraine (Pascal Dubeau) et Suzanne (Pierre Émond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Johanne (Jacques Falardeau), Alain (Élise Sylvestre), Mario (Carole Pelletier), Marcel (Monique Baillargeon) et Yves ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.