THIBAULT, Jean-Marc



Entouré de l'amour des siens, au CH. St-Antoine, Québec, le 2 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Thibault, époux de dame Jocelyne Rousseau. Né à Québec, le 22 février 1931, il était le fils de feu dame Marie-Blanche Grégoire et de feu monsieur Arthur Thibault. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium de la Seigneurie. Outre son épouse, monsieur laisse dans le deuil ses enfants: feu France, Céline (Gilles Filteau), Lucie (Denis Côté); la mère de ses enfants feu Jeannine Auger; ses petits-enfants: Mikaël, Raphaël et Rose; ses frères et sœurs: feu Marcelle (feu Alphonse Gagnon), feu André (feu Jeannine Robitaille), Laurent (Pierrette Blais), Lilianne (feu Robert Laramée), feu Jean-Claude (feu Cécile Cloutier), Yolande (Claude Ratté); sa belle-mère feu Thérèse Perreault; ses beaux-fils: Éric (Marjolaine Lille) et Mathieu; ses beaux-fils: Éric (Marjolaine Lille), Mathieu; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau: Diane (Jean-Guy Gagnon), Céline (Yvan Pépin), Johanne (Steve Saindon), Gérald (Josée Blanchette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du Centre d'Hébergement St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de