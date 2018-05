LAUZIÈRE, Renée Vaillancourt



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2018, nous a quittés entourée des siens, dame Renée Vaillancourt épouse de feu monsieur Guy Lauzière. Elle était la fille de feu monsieur Albert Vaillancourt et de feu dame Florentine Gaulin. Elle demeurait à Québec, mais elle a habité à Saint-Laurent-de-l'Ile-d'Orléans une grande partie de sa vie.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Laurent sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Guyleine (François Simard), Patrick (Esther Blouin), Edith (Martin Grenier), Pascale (Richard Poissenot), Sandra (Clément Gaudreau) ; ses petits-enfants : Samir Metta et Ingrid Metta (Pierre-André Jobin), Jeanne Lauzière et Bertrand Lauzière, Michèle Grenier (Philip Roussy), Alexandre Grenier (Geneviève Fortin), Elise Grenier (Anthony Proulx), Emilie Poissenot, Thomas Poissenot (Marissa Charbonneau), Benjamin Poissenot (Julie Turmel), Jasmine Poissenot (Mathieu St-Amant), Geneviève Houde, Guillaume Houde et Léa Houde; ses arrière-petits-enfants: Loïck Jobin, Maude Grenier, Camille Grenier, Elliott Poissenot et Samuel Proulx. Ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Marie (Robert Côté), Marcelle (feu Lorenzo Gosselin), Jean-Robert (Madeleine Belley), Michel (Rose-Hélène Lemelin) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Gérardine, feu Christiane, feu Pierrette (feu Yvon Labrie), feu Micheline; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lauzière. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à laFondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don