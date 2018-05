[AUDIO] Denis Gravel avait «un message» pour Gilles Parent

L’animateur du retour à CHOI Radio X, Denis Gravel, semblait extrêmement satisfait de ses résultats de sondage Numeris, jeudi après-midi. Tellement, qu’au passage, il en a profité pour lancer quelques pointes à ses actuels... et anciens compétiteurs de la bande FM.

«Pour les gens qui pensent que ç’a été humiliant la fin de carrière de Gilles Parent, de la façon que ça s’est terminé, si jamais personne ne le réembauche... ce dont je doute beaucoup d’ailleurs! Eh bien, j’ai un message pour Gilles Parent qui a ressuscité sur Twitter depuis 24h. La fin de carrière de Gilles Parent serait sûrement plus humiliante à être en ondes contre nous autres qu’à être chez eux pas contre nous autres.», a-t-il lancé en ondes.

«Anytime! Anywhere! Just bring it!», a ajouté Gravel, dans un segment d’émission s’apparentant à ce que l’on peut voir au Monday Night Raw de la WWE.

Gilles Parent a publié un message mercredi soir disant qu’il n’était pas stressé pour la première fois depuis 1978 concernant la «sortie des cotes d’écoute radio».

Drôle de soirée. Un 7 ieme match palpitant au hockey.

Et, pour la première fois depuis 1978, je n’ai aucun stress un soir précédent la sortie des cotes d’écoute radio. #exclumaisinteressé — Gilles Parent (@GillesParent) 24 mai 2018

Un peu plu tôt dans l’émission, Gravel a aussi écorché quelque peu son ancien collègue Jérôme Landry, qui est au micro d’Énergie depuis maintenant environ deux ans.

«Il a des gens qui ont voulu créer un événement de 14h à 14h30 qui s’appelle “L’accrochage”. L’émission avant est 7e (La commission Gendron), l’émission après est 7e (Jérôme Landry au retour), “L’accrochage” est 8e», a-t-il indiqué, tout juste avant de garder le silence pendant quelques secondes.

«On voulait un vrai défi»

Lors de la même intervention, l’animateur du 98,1 a expliqué comment son équipe et lui voyaient la charge de travail d’une émission du retour à la maison après avoir été un certain temps dans la case horaire du matin, il y a de cela deux ans et demi.

«On voulait un vrai défi et on se flattait l’ego à se dire : on va prendre un défi que d’autres ont refusé parce qu’ils avaient peur de la compétition. Il y a des gens qui ont quitté Radio X et qui étaient supposés faire le retour à notre place parce qu’ils ont eu peur de la compétition. À l’époque, c’était Jeff Fillion à Énergie et Gilles Parent du côté du 93. Je peux comprendre que ça fasse peur. Nous on a eu l’inconscience de dire : all in!»

«Tout ce que le retour fait, c’est de monter tranquillement. À chaque sondage, on gagne des auditeurs de plus et je veux saluer les gens qui ont décidé de nous adopter», a ajouté Denis Gravel.

«On s’est dit, tant qu’à se péter la gueule, on va se péter la gueule à faire un show qu’on aime et on va faire en ondes ce qu’on a du plaisir à faire dans le bureau du retour avec les gens qui font Gravel dans le retour : Vince, Véro et Rich. [...] De voir que ça amène des résultats et de voir qu’il y a des gens qui accrochent à ce que l’on fait, sérieusement, je suis très très très reconnaissant de ça. Je pense que c’est une journée où il faut être excessivement humble et juste dire merci.»