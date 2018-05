GIGUÈRE, Lucien



Au CHUL, le 16 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Lucien Giguère, époux de feu Mme Lucette Trudel. Fils de feu Mme Thérèse Savard et de feu M. Adrien Giguère, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera pour les condoléancesde 13h à 16h, en présence des cendres au:Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Lucinia), Denis (Marie-Claude) et Martin (Geneviève); ses petites-filles: Maude et Catherine; ses sœurs: Louisette Giguère (Michel Lacroix) et Cécille Giguère (feu Luc Garneau) et il est allé rejoindre ses sœurs : Louise et Pierrette ainsi que ses frères : Philippe, Fernand et Robert. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Louisette Chalifour et Rollande Martel; son beau-frère Gaston Gaudreault; une amie chère: Jeanne D'Arc Néron, ainsi que autres parents, ami(e)s et voisins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Giguère, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.