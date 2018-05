FORTIN, Monique



Au centre d'hébergement Frederick-Georges-Heriot de Drummondville, le 9 mai 2018, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Monique Fortin, veuve de Gaston Fortin, fille de feu Ovide Fortin et de feu Emma Plante, domiciliée à Drummondville, originaire de Charlesbourg, Québec.La famille de madame Fortin accueillera parents et amis aude 13h à 14h45, afin de recevoir les marques de sympathie.Madame Fortin laisse dans le deuil ses enfants : Lucette (Roger DeGuise), Damien (Liliane Spahr), Côme, Jean-Pierre, Michel (Johanne Mainville), André, Claude (Brigitte Bédard), ainsi que ses petits-enfants et arrière petits-enfants; sa soeur Marielle Fortin (Yves Mercier); ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis (es). Un merci sincère à l'équipe des soins du 1er Nord Paradis du Centre d'hébergement Frederick-Georges-Heriot. En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer du Centre-du-Québec seraient grandement appréciés par la famille.