DEBLOIS, Louisette Tremblay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Louisette Tremblay, épouse de feu Monsieur Georges Deblois et son amie de cœur monsieur Bertrand Bourgoin. Elle demeurait à St-Ferréol-Les-Neiges.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Ferréol-Les-Neiges. Elle laisse dans le deuil outre ses enfants : feu Yolande, feu Denis (feu Claudine Caron), Danielle (Pierre Caron), Lisiane (Nicole Fournier), Simon (Caroline Savard); ses petits-enfants : Luc, Keven, Karine, Frédérick, Claudia, Laurie et Ariane, ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs : feu Marie-Ange, feu Rosalie, feu Hubert, feu Alexina, feu Cécile, Roland, feu Rose, feu Édward, feu Thérèse, ainsi que cousins, cousines, neveux nièces et amis (es). La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus particulièrement le département de cardiologie et des soins palliatifs pour l'humanisme, la compassion et les bons soins prodigués. La famille remercie de tout cœur le dévouement et l'aide de Madame Marie-Pier Gosselin. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur, 261-4715, Avenue des Replats, Québec, (Québec). G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles sur place.