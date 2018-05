BÉLANGER, Gemma Moore



Au C H U L, le 14 mai 2018, à l'âge de 94 ans et 1 mois, est décédée madame Gemma Moore, épouse de monsieur Georges Bélanger, fille de feu madame Amanda Labrecque et de feu monsieur Alphonse Moore. Native de St-Malachie, ayant vécu sa vie principalement à Ste-Foy, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Ste-Claire de Bellechasse à une date ultérieure. Outre son époux, monsieur Georges Bélanger, elle laisse dans le deuil son fils Jean (Louiselle Talbot Bélanger) et sa fille Christiane (Serge Vachon); ses petits-enfants: Stéphane (Nathalie Patry), Mathieu, Maxime (Carolyn Duquette); ses arrière-petits-enfants, ainsi que les familles Moore et Bélanger. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL- Département de Gériatrie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.