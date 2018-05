TUPPERT, Marie-Claire Paquet



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 18 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Marie-Claire Paquet, épouse de feu monsieur Michael Tuppert. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Paquet et de feu dame Yvonne Morissette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Richard (Julie Auclair), Michael Jr (Anne Careau) et Susie (Daniel Chabot); ses petits-enfants qu'elle affectionnait beaucoup: Dale (Mélissa), Kelly-Ann (Julien), Jimmy (Catherine), Alex (Pryscillia) et Marie (Joey); ses arrière-petits-enfants: Shawn et Madison. Elle était la sœur de: feu Paul Paquet (feu Antoinette), feu Roland Paquet (feu Madeleine), feu Henri Paquet (feu Rita), feu Monique Paquet (feu Donat), feu Cécile Paquet (feu Réjean), Pauline Paquet (feu Arthur), feu Yvette Paquet (feu Jean-Marie), feu Rachel Paquet (feu Mandoza) et feu René Paquet. Elle était la belle-sœur de la famille Tuppert: feu Lily, Barbara (feu Bob), Bob (feu Lise), feu William (feu Madeleine), feu Frank (Aline), feu Ronald (Lily) et feu Raymond (feu Françoise). Elle laisse également dans le deuil une amie de la famille, Susan Palmer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.