DAIGLE, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 22 mars 2018, est décédée à l'âge de 94 ans, dame Cécile Daigle fille de feu monsieur Arsène Daigle et de feu dame Florida Duval. Elle demeurait à la Résidence Le Bel Âge de L'Islet et autrefois à Saint-Damase, L'Islet. Les parents et amis qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se joindre à la famillede 13 h à 13 h 55.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de l'église Unie. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Saluste (Emma Boucher), feu Aline (feu Maurice Castonguay), feu Maurice, feu Albert, feu Henri, Annette. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Direction funéraire :