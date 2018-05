PÉPIN, Ginette



" Ne pleurez pas de l'avoir perdue mais réjouissez-vous de l'avoir connue. "" Mourir ce n'est pas la fin, c'est continuer autrement ".Au matin du lundi 21 mai 2018, un jour de congé comme elle les aimait, à la Maison Michel-Sarrazin, un lieu plein d'humanité, Ginette Pépin a quitté paisiblement ce monde des suites d'un cancer du pancréas. Fille de feu Henri Pépin et de feu Marie-Rose Minguy, elle était, depuis près de 36 ans, l'épouse bien-aimée de Jacques Carl Morin. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses sœurs: Jocelyne (feu Djibril Bâ), Carole (Jacques Poulin) et Francine, de même que sa belle-sœur Lucie Roberge (feu Christian Pépin), son beau-frère Paul Morin (Louise Rondeau), ses tantes: Madeleine Pépin, Pauline Pépin (feu Jean Paradis), Marguerite Minguy (feu Alphonse Pépin), Réjeanne Pépin (Claude Castonguay), Cécile Labranche (feu Marcel Mainguy), sa nièce Véronique Poulin (Fabien Verret), ses neveux: Dominic Bâ (Isabelle Lapointe), Jonathan Pépin, Daniel Pépin, Louis Morin et Xavier Morin, ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s. Née dans la paroisse Saint-Roch à Québec, elle a été notamment la secrétaire des présidents de l'Office des professions du Québec de 1977 à 2004. Tous ceux et celles qui l'ont connue ont pu apprécier cette femme d'intelligence, de bonté infinie et de grande beauté de cœur.La famille recevra les condoléances à la sacristie deà compter de 10h.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin qui se donne corps et âme au bien-être de ses résidents, les médecins, particulièrement Dre Odette Désilets, les pharmaciens, travailleurs sociaux, psychologue, nutritionniste, ergothérapeute, physiothérapeute, prêtre et les infirmières gentilles et attentionnées qui ont assisté Ginette dans les derniers moments de sa vie, l'équipe sécurité et hygiène, la brigade de la cuisine, sans oublier les nombreux et dévoués bénévoles. Doivent également être remerciés de tout cœur Dr Jean-François B. Ouellet de l'Hôtel-Dieu et le personnel du CLSC La Source qui lui a prodigué les meilleurs soins, tout spécialement Dre Anne Paquet. Afin de contribuer à la pérennité de soins de très grande qualité pour les personnes atteintes de cancer en fin de vie, nous vous invitons à offrir vos dons commémoratifs à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5, téléphone 418-687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site Internet : www.michel-sarrazin.ca.