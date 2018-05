BÉRUBÉ, Thérèse Lessard



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 mai 2018, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Lessard, épouse de feu monsieur René Bérubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, feu Gilles et Jean (Chantale Lacroix); ses petits-enfants: Jean-François Lecours, Michel Lecours (Nancy Fecteau), Mélanie Lecours (Denis Talbot) et Jonathan Bérubé; ses arrière-petits-enfants: Xavier et Noémy Talbot, Jérémie, feu Angélique et Léanne Lecours. Elle était la soeur de Blanche, feu Jeanne (feu Wilfrid Labbé), feu Roland (feu Gilberte Roy), Cécile (feu Paul-Émile Blais), feu Irené (Thérèse Carrier), feu Irène (feu Roméo Bérubé) et de Hélène; la belle-soeur de feu Fernand Bérubé (Jeannine Poisson), feu Jeannette Bérubé (feu Aimé Lavoie), feu Alfred Bérubé (feu Pierrette Beauchemin) et de Roger Bérubé (Denise Landry "Marie-Reine Bernier"). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sa famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement, leur attention, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (http://www.mspdulittoral.com/). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 25 mai de 19h à 22h et le samedi 26 mai à compter de 10h.