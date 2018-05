PARENT, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Louise Parent, conjointe de monsieur Guy Busque, fille de feu monsieur Adolphe Parent et de feu madame Germaine Pomerleau. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Anselme. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Carl (Nancy Morin), Joël (Nancy Viel), Sophie (Vincent Caron) et Steve Busque; ses petits-enfants : Nathan, Maxim, Rose, Hugo, Mathilde, Benjamin, Éli, Emy et Félix; ses frères et soeurs : Gisèle, Denise, Nicole, Madeleine (Raoul Lamontagne), Bertrand, Philippe, feu Laval et Bruno; ses beaux-frères et belles-soeurs : André (feu Alda Roy), Lucette (Réginald Bouchard), Thérèse (feu Roger Boucher), feu Gilles (Monique Cayer), Jacqueline (feu John Roussel), feu Claude (Réjeanne Falardeau), Marcel, Nicole (Robert Marcoux) et Yvon (Denise Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité d'oncologie, le personnel du 7e étage, unité des soins palliatifs, de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 25 mai de 19h à 21h30 et le samedi 26 mai à compter de 9h.