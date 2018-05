Bye Bye Nobel! Le sommet Trump-Kim annulé

Dans une lettre aux tournures définitivement trumpiennes, le président américain a annoncé ce matin sa décision d’annuler le sommet avec son vis-à-vis nord-coréen Kim Jong-un. Ce sommet était destiné à l’échec.

Dans une lettre diffusée ce matin, Donald Trump a annoncé son retrait du sommet prévu le 12 juin avec son vis-à-vis nord-coréen, le dictateur Kim Jong-Un. La lettre, qui adopte un ton typique de la prose trumpienne, est révélatrice à plusieurs égards.

La lettre du président Trump annonçant l'annulation du sommet de Singapour avec Kim Jong-un, prévu le 12 juin. pic.twitter.com/lmII4aAFAE — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 24 mai 2018

Trump dit réagir à la «colère extraordinaire et à l’hostilité ouverte» («tremendous anger and open hostility») des propos récents du leadership nord-coréen. Il n’est pas clair à quoi il fait référence spécifiquement, mais il faisait peut-être référence à une déclaration récente d’un proche de Kim qui traitait le vice-président Pence d’idiot pour avoir comparé le programme nucléaire de son pays à celui de la Lybie. Trump a probablement aussi été indisposé par les récentes sorties de Kim lui-même, qui avait souligné que son pays était tout aussi prêt à un face-à-face nucléaire avec les États-Unis qu’il l’était à une rencontre au sommet.

Des espoirs démesurés

La lettre montre laisse aussi entrevoir que le président Trump entretenait des espoirs démesurés quant aux chances de succès de ce sommet raté. Croyait-il vraiment que Kim Jong-un allait mettre l’abandon total de son programme nucléaire à l’ordre du jour? Pensait-il vraiment obtenir un «deal» plus contraignant pour ce régime voyou que celui que son prédécesseur avait obtenu avec l’Iran? Dans un cas comme dans l’autre, de telles attentes étaient manifestement exagérées. Jamais le régime nord-coréen n’a montré le moindre signe qu’il avait l’intention d’abandonner ce programme nucléaire qui est sa seule carte maîtresse. Pour Kim, il n'a jamais été question de dénucléarisation.

En fait, les termes grandiloquents de la lettre indiquent que Donald Trump devait prendre très sérieusement la perspective d’aller se balader à Oslo, prix Nobel au cou. Il parle notamment d’un «merveilleux dialogue» entre les deux pays et qui conclut en soulignant la perte d’une «grande occasion pour une paix durable et une grande prospérité». Hélas pour ceux qui y croyaient (pas moi), le prix Nobel à Donald Trump va devoir attendre... très longtemps.

Un bilan bien mince

Bref, qu’est-ce qui aura été accompli par Donald Trump en acceptant impulsivement et sans réflexion de tenir ce sommet avec celui qu’il n’appelle plus «Little Rocket Man» mais bien le «Leader suprême»? Pas grand-chose. Évidemment, on ne peut pas sous-estimer le soulagement des trois otages libérés par Kim et de leurs familles. Tant mieux, mais il y aura éventuellement d’autres prisonniers et tout sera à refaire. En effet, les concessions accordées par Kim Jong-un, y compris le démantèlement (pas très sérieusement supervisé) d’un site nucléaire dont plusieurs disaient qu’il était déjà inutilisable, sont bien mineures si on les compare aux avantages qu’il a gagnés dans ces échanges sans lendemain avec Trump. Dans les faits, ces concessions ne coûtent absolument rien à Kim.

Au sommet de la liste, il y a le fait que le régime meurtrier et totalitaire de la Corée du Nord est désormais traité par les États-Unis comme un partenaire légitime, qui a droit aux égards d’un sommet avec celui qui occupe le poste qui vient normalement avec le titre de «leader du monde libre». Avant même de s’engager dans les pourparlers, les États-Unis avaient réduit l’ampleur de certaines manœuvres militaires planifiées avec leurs alliés dans la région. Trump a aussi laissé entendre qu’il pourrait accepter une réduction sélective des forces nucléaires nord-coréennes, qui épargnerait le territoire continental des États-Unis tout en laissant ses alliés vulnérables à une attaque de plus courte portée.

Une annulation prévisible

Il faut dire que l’annulation de ce sommet n’a rien d’étonnant. Depuis le coup de tête de Trump, les deux parties ont soufflé le chaud et le froid sur ce sommet. Comme le suggère cette caricature géniale de Matt Davies, de Newsday, qui fait référence aux célèbres personnages de Peanuts, c’est comme si chacun des deux partenaires avait l’intention dissimulée de se retirer à la dernière minute pour humilier son vis-à-vis.

Cette caricature de @MatttDavies (17 mai) résume parfaitement l'interaction entre Trump et Kim sur ce sommet qui était destiné à ne pas avoir lieu: pic.twitter.com/v3bN3vvoD9 — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 24 mai 2018

Au moins, les partisans de Donald Trump peuvent se consoler en se disant que le président américain a évité l’humiliation de se rendre à Singapour pour essuyer l’inévitable rebuffade que lui préparait Kim Jong-un. Dans sa lettre, Donald Trump ne manque pas l’occasion de rappeler encore une fois au petit dictateur, en termes plus polis cette fois, que son bouton nucléaire est beaucoup plus gros que le sien. On peut s'attendre à un retour de ce genre de dialogue de sourds puéril.

Manifestement, le prix Nobel pour Donald Trump va devoir attendre, probablement longtemps. D’ici là, nombreux seront ceux qui, comme les invitent le président américain, prieront pour que les États-Unis n’aient pas à utiliser leur massif et puissant arsenal nucléaire.

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM