GAGNÉ, Gérard



Au CHSLD Paul-Gilbert de Charny, est décédé à l'âge de 98 ans et 7 mois, monsieur Gérard Gagné, époux de feu Émilienne Lehoux. Il était natif de Sainte-Agathe de Lotbinière. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h au320 rue LaurierL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière Sainte-Agathe, en toute intimité. Les funérailles ont été confiées àIl laisse dans le deuil sa fille Louise (Jean Poliquin) et il est allé rejoindre ses parents: Marie Martineau et Pierre Gagné ainsi que ses frères et sœurs: Marie-Anne (Ferdinand Robitaille), Pierre-Aimé, Joseph (Clarina Bouffard), l'abbé Aimé, Amédée (Marie-Jeanne Dumont), Sœur Agathe, Alice, Ovide (Yvette Boisvert), Alma (Arthur Martineau), Sœur Aline, Pierre (Agnès Bédard), Henri (Élisabeth Dumont), Angèle et Adrienne (Paul Boilard). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lehoux: feu Simone (feu Odilon Savoie), feu Clara (feu Henri Marcoux), feu Louis-Georges (Rosa Grenier), feu William (Mariette Nadeau), Andréa (feu Édith Marcoux) (Thérèse Drolet), feu Sœur Guylaine et Léonard Lehoux (Yolande Berthiaume) ainsi que plusieurs cousines et cousins, nièces et neveux des familles Gagné et Lehoux. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel très attentionné du Belvédère du CHSLD Paul-Gilbert pour les bons soins, leur compétence et leur écoute. Merci de compenser l'envoi de fleurs pour un don à l'organisme de votre choix.