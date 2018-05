ROUSSEAU, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Rousseau, époux de dame Carmelle Bélanger. Né à Québec, le 24 janvier 1942, il était le fils de feu dame Estelle Hamel et de feu monsieur Delphis Rousseau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Carmelle, monsieur Rousseau laisse dans le deuil ses enfants: Danny (Guy Blondeau), Julie; son petit-fils Maxime; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Ghislaine (Daniel Ostiguy), Hélène (Albert Paquet), Suzanne (Richard Gagné); de la famille Bélanger : Odette, Hélène (François Deschênes), André ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec de même que tout le personnel de l'O.R.L. de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone: 418-657-5334, www.fqc.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de