Cette collection de maquillage plaira assurément à ceux qui croient religieusement à leur pierre précieuse

À ceux qui croient au pouvoir des pierres précieuses qui planifient leur relation et leur vie en général en fonction de celles-ci: cette entreprise a créé le produit pour vous!

Croyez-le ou non, la marque Innisfree, chez K-Beauty, a décidé de consulter le calendrier afin de créer, pour sa dernière ligne de cosmétiques, de toutes nouvelles poudres «matifiantes» inspirées de 12 pierres précieuses.

Cette ligne de cosmétiques possédait déjà une poudre matte qui connaissait un franc succès, mais a décidé de la réinventer pour sa communauté avec un tout nouvel emballage et un concept hors du commun!

La poudre Innisfree, en série limitée, est fabriquée avec des ingrédients naturels comme des minéraux provenant de l’île de Jeju, en Corée du Sud, et est vendue avec une houppette pour parfaire à l’application.

Le meilleur dans tout cela est que chaque poudre est accompagnée d'un message chanceux pour celui ou celle qui l’achète.

Le produit diminuerait la brillance de la peau en absorbant le sébum, pour une peau fraîche et douce. On pourrait croire que cette poudre n'est destinée qu’au visage, mais détrompez-vous: la marque nous propose de l’utiliser comme shampoing sec et même en déodorant!

Les pierres précieuses sont-elles simplement un coup de marketing? Ont-elles vraiment une incidence sur le résultat? C’est à voir.

À seulement 8$, vous trouverez votre compte avec cette collection qui présente toutes les pierres de naissance, du saphir à la perle ou à la topaze.

Pour vous procurer la poudre de votre pierre de naissance, c'est ici.

