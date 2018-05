Cette Supra presque neuve vous rappellera celle de Paul Walker

Sur le site d’enchères Bringatrailer.com vient d’être affichée une voiture qui plaira aux amateurs de la saga Fast & Furious.

Il s’agit d’une Toyota Supra Turbo 1994. Peinte en blanc, elle est très similaire à celle dans laquelle on peut apercevoir Paul Walker (Brian O’Conner) dans le septième film de la série Fast & Furious.

Toyota Supra Turbo 1994 Bringatrailer.com

On pourrait presque affirmer que cette Toyota Supra de quatrième génération a été préservée dans la ouate. En effet, son odomètre n’affiche que 5 664 milles, ce qui correspond à environ 9 115 kilomètres. Nul besoin de mentionner que c’est très peu.

Dans l’annonce, on peut également lire qu’il s’agit d’un exemplaire entièrement d’origine et qui n’a pas été modifié, ce qui est loin d’être commun pour ce modèle précis. De plus, on y apprend aussi que jusqu’à très récemment, cette Supra était détenue par la famille qui en a fait l’achat en 1994.

Toyota Supra Turbo 1994 Bringatrailer.com

Par ailleurs, il est important de noter qu’il s’agit d’une version nord-américaine. Son volant se trouve donc du côté gauche.

Sous son capot loge le moteur à six cylindres de 3,0 L 2JZ-GTE biturbo. Il est jumelé à une transmission automatique à quatre rapports. Lorsqu’elle était neuve, cette Supra développait 320 chevaux-vapeur et 315 livres-pied.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, la mise la plus élevée est de 58 500 $ US (75 300 $ CAN) et il reste cinq jours à l’encan.