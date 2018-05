RODRIGUE, Rosaire



Au CSSS de Beauce-C.H. de Beauceville, le mercredi 2 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Rosaire Rodrigue, époux de madame Jeanne-Mance Bernard et fils de feu Germain Rodrigue et de feu Agathe Mathieu. Il demeurait à Beauceville. La famille recevra les condoléances aule vendredi 25 mai 2018 en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles de 9h à 10h45.et les cendres seront déposées au columbarium Gérald Cloutier de Beauceville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Jeanne-Mance Bernard; ses enfants: Dorothée, Claude (Guylaine Bourque), Jacinthe (Gilles Poulin), Andrée (Richard Paris) et Serge (Sonia Poulin); ses petits-enfants: Samuel, Alexandre et Clovis Jacob, Démis, Charles et Amélie Rodrigue, Olivier et feu Félix Paris, Raphaël et Paméla Rodrigue et ses 16 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Germaine, feu Léonce, Rollande, Marie-Paule, Véronique, Bernadin, Paul, Denis et de Emmanuel Rodrigue. Il était le beau-frère de feu Marie-Louise, feu Irène, feu Cécile, feu Jean-Paul, feu Henri, feu François, feu Roland, feu Conrad, Clément, Clarisse, feu Madeleine, Gérard et Raymond. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à toute l'équipe du 1er étage du CHSLD de Beauceville pour leur dévouement et compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4