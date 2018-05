VERRET, Réjean



Le 18 décembre 2017, monsieur Réjean Verret est décédé subitement à son domicile de Québec. Il était le fils de feu Gemma Rhéaume et de feu Henri Verret. La famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléancesLa mise en terre aura lieu le même jour au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son frère et sa sœur: Jeannot (Armande Thibault) et Ginette; des cousins, cousines, neveux, nièces et quelques amis.