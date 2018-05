GILBERT, Lucienne Nadeau



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 11 décembre 2017, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Lucienne Nadeau, épouse de feu Laurent Gilbert, fille de feu madame Almoza Carette et de feu monsieur Philibert Nadeau. Native de St- Frédéric de Beauce, elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-de-Broughton plus tard dans la journée du 26 mai 2018. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Michelle Malo), Jacynthe, André, feu Raynald, feu Clermont, feu Marie, Linda et feu Line; ses petits- enfants: Guillaume (Marie-Chantale Fortin) et Martin (Colin Lacey); ses arrière- petits-enfants: Myriam, Claude, Léanne, Louise, Maxime et Florence; ses frères et ses sœurs: feu Jeannette (feu Henri-Louis Faucher), feu Antoinette (feu Albert Giguère), feu Louis-Aimé (Rita Cliche), feu Bertrand (Monique Chabot), feu Raymond (Aline Vachon), feu Rita (feu Adrien Vachon), feu Émilien (feu Anna-Marie Cliche), feu Émilienne (feu Lucien Vachon), feu Marie-Blanche (feu Paul-Émile Lessard), feu Marcel (feu Gertrude Cliche), feu Lilianne (feu Victor Poulin), Fernande (feu Noël Pomerleau), Gérard (Marie-Claire Mercier); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gilbert: feu Rhéo (feu Thérèse Labbé), feu Damien (feu Éliane Giguère) et feu Laurette (feu Placide Gilbert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et leur attention constante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du centre d'hébergement St-Jean-Eudes. Des formulaires seront disponibles sur place.