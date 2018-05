BLANCHET, Christian



À son domicile, le 14 mai 2018, est décédé subitement à l'âge de 64 ans et 10 mois M. Christian Blanchet, compagnon de Danielle Lafleur; fils de feu Mme Maria Thérésia Van Benthem et de feu M. Roland Blanchet. Il demeurait à Saint- Michel-du-Squatec au Témiscouata, autrefois à Québec. Les membres de la famille accueilleront parents et amis aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants: François Blanchet, Carolyn Barrette (Charles Dion); ses petits-enfants: Émy, Sofia, Mallory, Damien, Mila; son amoureuse, Danielle Lafleur et son fils, Charles Anastassiou; ses frères: Henkie (Lynda Young) et Roland-Alain (Nathalie Déry) et sa soeur Patricia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafleur, plusieurs autres parents, ami(e)s de la Coop Pointe-de-Carcy, ami(e)s du regroupement des Westfalia et ex-collègues de Poste Canada. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Protectrice des animaux de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4B7. La direction des funérailles a été confiée à la