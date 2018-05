LEMELIN, Thérèse Cardinal



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Thérèse Cardinal, épouse de feu monsieur Wilbrod Lemelin. Elle était la fille de feu monsieur Delphis Cardinal et de feu dame Berthe Benoît. Elle demeurait à Québec.et de là, au cimetière de Courville pour l'inhumation. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Daniel Morin), feu Serge, Pierre et Marc (Stéphanie Pelletier); ses petits-enfants : Claudie Pelletier Lemelin (Mathieu Martins Mendes) et Alexis Pelletier Lemelin; sa belle-sœur Gaétane Lemelin (feu Fernand Thériault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle fut précédée par ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Noël du Bonheur, 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec (Qc), G1M 1N7, Tél. : 418-687-6635. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.