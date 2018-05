HUOT, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2018, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Michel Huot, époux de dame Nathalie Grimard. Né à Québec, le 16 février 1966, il était le fils de feu dame Annie Huot et de feu monsieur Jean-Yves Collin. Il demeurait à Québec arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 27 mai 2018 de 13h à 15h. Outre son épouse Nathalie, monsieur Huot laisse dans le deuil son fils Samuel; ses beaux-parents: Ginette Grimard et Patrick Turcotte; son beau-frère Martin Turcotte ainsi que de nombreux ami(e)s. Michel était également le frère de feu Denis. La famille remercie toute l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, de plus que le Docteur Anne Paquet du CLSC La Source pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Canadienne du Cancer, Site : www.jeveuxdonner.ca Téléphone : 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de