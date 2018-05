Découvrez la garde-robe vraiment abordable d’Alanis, d’OD

Cette semaine, on s’est invités chez la nouvelle coloc d’Alicia Moffet, Alanis Desilets, pour fouiller dans sa garde-robe.

De son look de prédilection pour un rendez-vous galant au kit mou qu’elle porte devant Netflix, découvrez tous les vêtements qui se cachent derrière son style de feu.

À notre plus grande surprise, l’influenceuse nous a confié qu’elle ne dépensait pas plus de 20 $ pour ses vêtements.

Sans plus tarder, voici l’article qu’elle possède en plus grande quantité et qu’elle achète toujours à petit prix.

