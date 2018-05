Découvrez les routes les plus dangereuses à Québec

QUÉBEC – L'autoroute Félix-Leclerc est de loin l'artère où il y a le plus d'accidents à Québec. Dans la liste des 10 secteurs les plus accidentogènes dans la région, on retrouve sept portions de cette autoroute où chaque jour circule jusqu'à 150 000 véhicules.

En première place de ce classement, on retrouve la portion de Félix-Leclerc située à la hauteur de Pierre Bertrand en direction est. Entre 2014 et 2016, soit les données les plus récentes du ministère des Transports du Québec (MTQ), un total de 270 accidents s’y sont déroulés. Il s’agit de loin du secteur le plus à risque de collision à Québec.

En seconde position, on retrouve la partie de cette autoroute située à la hauteur de la 1re Avenue avec 100 accidents, suivi de près par l'échangeur Charest/Henri IV où 97 accidents ont eu lieu durant ces trois années.

«Sur ces sections, selon nos analyses, il n'y a pas de problème de configuration ou de sécurité de la route. Jusqu'à 150 000 véhicules circulent sur l'autoroute Félix-Leclerc et plus il y a de voitures qui passent, plus le risque d'accident est élevé», a affirmé Mila Roy, porte-parole du MTQ.

La Sûreté du Québec indique qu’elle accorde une attention particulièrement aux artères plus à risque d'accident.

«Certains conducteurs ne vont pas respecter les règles de conduite de bases comme suivre un véhicule de trop près, a affirmé Ann Mathieu de la Sûreté du Québec. Il faut se rappeler que 80 % des accidents sont dus à un facteur humain.»

En plus des portions sur Félix Leclerc, l'autoroute Laurentienne en direction sud à la hauteur de l'échangeur du boulevard de l'Atrium fait aussi partie des 10 endroits où les accidents sont les plus fréquents, tout comme le secteur des échangeurs Henri IV/Duplessis/Laurier à la tête des ponts.