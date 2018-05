BLOUIN, Gabrielle Jean



À la Résidence Côté Jardins de Ste-Foy, le 8 mai 2018, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée dame Gabrielle Jean, épouse de feu monsieur Roland Blouin et compagne de feu monsieur Claude Noël. Née à St-Tite-des-Caps, le 1er février 1929, elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Ferland et de feu monsieur Émile Jean. Elle demeurait à St-Pascal (Québec). Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Tite-des-Caps à une date ultérieure. Madame Jean laisse dans le deuil ses enfants: Marcel Blouin (Françoise Guay), feu Richard Blouin, Linda Blouin (Alain Fournier); ses petits-enfants: Noémie, Francis, Marie-Krystel, Sara-Manuelle, Nadia, Sandra, Raphael, Andrée-Anne, Suzie-Pier, Frédéric, Samuel; ses 14 arrière- petits-enfants; sa sœur Irène (Philippe Côté); ses belles-sœurs: Monique Renaud (feu Philippe), Lucienne Guay (feu Albany); son beau-frère Roland Racine (feu Anita), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Henry (Cécile Paradis), Joseph (Cécile Côté), Paul-Émile, Rose-Alma, tous décédés. La famille remercie son médecin Dr Lemay, son infirmière Judith ainsi que tout le personnel du 4e Château pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, site : www.societealzheimerdequebec.com, 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de