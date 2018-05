Expansion de la MLS : une confirmation mardi à Cincinnati?

Le FC Cincinnati serait sur le point d’annoncer qu’il joindra les rangs de la Major League Soccer (MLS) dès la prochaine campagne, devenant du même coup la 26e équipe du circuit.

Le club a annoncé jeudi la tenue d’une conférence de presse à propos d’une «annonce significative à propos de l’avenir du soccer» à Cincinnati, mardi prochain. Le commissaire de la MLS, Don Garber, sera présent.

Selon ce qu’a rapporté plus tard le magazine «Sports Illustrated», il s’agira en effet d’une confirmation de la venue de l’équipe au sein du circuit. Le FC Cincinnati devrait entamer son parcours en MLS dès la prochaine saison, disputant ses matchs à domicile au Nippert Stadium pendant la construction d’un nouveau stade.

Fondé en 2015, le FC Cincinnati évolue cette année au sein de l'United Soccer League (USL). Elle disputera également un duel de quatrième tour de la Coupe des États-Unis le 6 juin, contre le Minnesota United FC.

Le Los Angeles FC, qui a fait ses débuts dans la ligue cette année, est la 23e formation de la MLS. Nashville et Miami deviendront pour leur part les 24e et 25e équipes de la ligue. Detroit et Sacramento étaient également en lice pour obtenir une concession.