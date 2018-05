TASCHEREAU, Diane LeMoine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Diane LeMoine, épouse de monsieur Maurice Taschereau. Elle était la fille de feu monsieur Pierre LeMoine et de feu dame Marguerite Harvey. Elle demeurait à Québec.La famille sera présente à l'église à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances. Elle est allée rejoindre ses parents. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice Taschereau; ses enfants: Josée Taschereau (Jean Pelletier) et France Taschereau (Jean Ross); son petit-fils William Landry; son gendre feu André Landry; ses sœurs: feu Louise LeMoine (Jacques Desmeules (Jacqueline Bouffard)), Odette LeMoine et Marie-France LeMoine (Yvan Jalbert); ses beaux-frères: Georges Taschereau (Monique Larochelle) et Jean Bernier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.