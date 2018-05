CAYOUETTE, Ronald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Ronald Cayouette, fils de feu Alphonse Cayouette et de feu Lucienne Arsenault, époux de dame Françoise Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise; ses enfants: Louis (Nathalie Demers), Lyne (Denys Savard), Richard (Élise Dionne); ses petits-enfants: Xavier, Camille, Guillaume, Maude, Mathieu, Justine; ses frères et sœurs: Émilien (Rose-Marie Blanchard), Olivette (Pierre Champagne), feu Jacqueline, Jean-Yves (Reine Pearson), Jean-Eudes (Christine Gendron), Gisèle (Jean-Marc Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Marie-Paule (feu Jean-Guy Gaudet), feu André (feu Colette Carpentier), feu Fernand (Pâquerette Brassard), feu Jacques (feu Yvonne Bourbeau), Jean-Luc (feu Louise Proulx) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ses précieux voisins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Kiwanis Québec (aide aux enfants dans le besoin), 4100, rue Laurent, Québec QC G1P 3C4, www.kiwanisquebec.org, no de charité 118925916 RR0001.