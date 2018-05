CÔTÉ LEVESQUE, Jeannine



Au CHUL de Québec, le samedi 12 mai 2018, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée, entourée de tout l'amour des siens, Madame Jeannine Côté Levesque, épouse de Monsieur René Levesque, fille de feu Léonidas Côté et de feu Marie-Jeanne Turcotte. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesdès 10 hElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Denis (Francine Delisle), Richard et Diane (Alain Béland) ; ses petits-enfants : Nancy Levesque (André Savage), Daniel Levesque (Isabelle Pageau), Marie-Philippe Béland (Pierre-Luc Dubois) et Andréanne Béland (Noémie Boivin) ; ses deux (2) arrière-petits-enfants à naître ; ses frères et sœurs : feu Gemma (feu Claude Trudel), feu Yolande (feu Howard Harriett), feu Yves (Gertrude Thibault), feu Lucille (feu Roland Francoeur), Blanche (Jean-Claude Simard) et Michel (Nicole Thibault) ; ses demi-frères et demi-sœurs de la famille Auclair : Huguette (feu Jean-Claude Rousseau), feu Jean-Guy (feu Denise Dorval), feu Yvan (feu Gisèle Hamel), feu Louise (feu Jean-Guy Bélanger) ; ses filleuls (es) : Yves Côté, Sylvie Francoeur, Norman Harriett et Daniel Levesque. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel médical de l'étage de cardiologie du CHUL pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5. Téléphone : 418 525-4385. http://www.fondationduchuq.org