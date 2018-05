TRAHAN MORIN, Rita



C'est avec une immense tristesse que vous est annoncé le décès de madame Rita Trahan, survenu le 18 mai 2018, au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli. À l'âge de 77 ans et 4 jours, elle a rejoint pour l'éternité son bel amour, feu monsieur Paul-André Morin. Elle était la fille de feu dame Gertrude Ouellet et de feu monsieur Joseph Trahan. Elle demeurait à L'Islet (Sur-Mer). Elle laisse dans le deuil ses enfants chéris, Michèle (feu Denis Gagnon) et Pierre Morin (Véronique Sousa); ses petits-enfants adorés: Félix, Lydia et David Gagnon; Maude Messervier Morin. Sont également affligés par son départ ses sœurs et son frère, Monique (Serge Giroux), Nicole et Jean-Eudes Trahan (Monique Caron); nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents ainsi que plusieurs ami(e)s., où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireLa famille souhaite exprimer sa plus profonde reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont accompagné Mme Trahan pendant sa maladie. Leur humanisme, leur compassion et leur professionnalisme ont contribué à adoucir ce passage douloureux. Un merci spécial aux Docteurs Jean-François Larouche, Suzanne Bédard, Annie Mercier et Élizabeth Blouin pour leur indéfectible support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.