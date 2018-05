«Game of Thrones»: Emilia Clarke choquée que les parents appellent leurs filles Khaleesi

Emilia Clarke, qui incarne Daenerys Targaryen dans la série «Game of Thrones», a reconnu être choquée par les statistiques qui affirment que Khaleesi est devenu à la mode parmi les prénoms de filles.

D’après l’Office of National Statistics au Royaume-Uni, le nom du personnage d’Emilia Clarke aurait commencé à être donné quand elle est devenue la reine du peuple de guerriers Dothraki.

«C’est dingue, a-t-elle confié à BBC. Je veux dire, quel va être leur diminutif? Pensez-y. C’est assez difficile d’arriver à prononcer ce prénom!»

Toutefois, Emilia Clarke adore quand les admirateurs la reconnaissent, surtout quand elle se trouve à l’aéroport et qu’ils l’appellent par les noms qu’elle porte dans la série.

«Ça arrive assez souvent. J’ai souvent le droit à cela dans les aéroports. Je pense que c’est parce que les gens atterrissent à différents fuseaux horaires, donc boire peut se faire à toute heure de la journée. J’ai le droit à beaucoup de Khaleesi, et un peu en chantant, et... beaucoup de chahut notamment. C’est plutôt amusant parce que c’est comme quand on est dans la cour de récré à l’école. On se retourne et on dit: "Hey les mecs", et ils répondent : "Euh, rien"», a-t-elle ajouté.

Néanmoins, l’actrice qui apparaît en brune dans le film «Solo: A Star Wars Story», a révélé qu’on ne la remarque généralement que lorsqu’elle est en blonde, car elle parvient à se fondre dans la masse sans les fameuses boucles décolorées de Daenery.

«Je me suis cachée pendant très longtemps quand j’étais brune parce que les gens ne me reconnaissaient pas», a confié l’actrice dans Good Morning America, tout en reconnaissant que sa personnalité dans la vie réelle l’aide à garder l’anonymat.

Elle a ensuite ajouté : «En tant que Khaleesi, je suis assez sérieuse et non en tant qu’Emilia, donc à moins que je sois de mauvaise humeur, c’est la seule fois où tout le monde peut me reconnaître!»