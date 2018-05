Honda transforme une Civic Type R en pickup

En commercialisant sa Civic Type R, Honda a repoussé les limites. Elle l’a fait une fois de plus en présentant une version pickup de sa Civic la plus puissante.

Le tout a eu lieu lors de l’événement Society of Motor Manufacturers and Traders et Honda a carrément volé la vedette.

Honda Civic Type R pickup Honda

Baptisée «Project P», cette Civic Type R pickup a été réalisée par un groupe d’ingénieurs de l’usine d’assemblage du constructeur japonais située au Royaume-Uni.

De couleur rouge Rallye, cette Type R modifiée conserve l’aileron qui caractérise ce modèle. Histoire de faciliter le chargement de la boîte, la partie restante du hayon continue de s’ouvrir.

En somme, la partie arrière du toit a été coupée, la banquette arrière a été retirée et les portières arrière ont été condamnées.

Honda Civic Type R pickup Honda

En ce qui a trait à la mécanique, elle n’a pas été retouchée. Les ingénieurs estiment qu’elle peut atteindre les 100 km/h en moins de six secondes. Quant à la vitesse maximale, elle s’élève à 265 km/h. Tout comme la Civic Type R qui est sur le marché en ce moment, elle offrira les mêmes modes de conduite: confort, sport et +R.

Actuellement, le catalogue de Honda ne compte qu’un seul pickup: le Ridgeline. Basé sur la plateforme du Pilot, il est mû par un V6 de 3,5 L.