ICI Radio-Canada détrône le FM93

La chaîne ICI Radio-Canada Première est la grande gagnante des sondages Numeris du printemps. Claude Bernatchez et son équipe dominent dans la case du matin et la station s’installe au premier rang, dans le marché central, avec 165 200 auditeurs, soit 11 600 de plus que le FM93. Il s’agit, pour Radio-Canada, d’un record historique dans le marché central. Voici quelques faits saillants du sondage printanier, compilé entre le 26 février et le 22 avril 2018.

La montée surprise de WKND

Photo courtoisie, WKND

Huitième l’automne dernier, la station WKND connaît un bond spectaculaire et inattendu, avec un gain de 31 500 auditeurs, qui la propulse au troisième rang dans le marché central. L’émission Dalair le matin est la troisième la plus écoutée le matin. Les Retours, avec Mathieu Marcotte et Sylvie Goulet, est deuxième, entre 14 h et 18 h, avec une moyenne de 14 100 auditeurs, devant Rouge, ICI Radio Canada et le FM 93. « À chaque sondage, plus d’auditeurs adoptent notre radio, mais cette fois, c’est spectaculaire. La vague WKND s’est emparée de Québec et c’est de loin le meilleur sondage de notre histoire », a dit le vice-président programmation Jean-François Leclerc.

Un départ qui fait mal

Photo courtoisie

Le départ de Gilles Parent semble avoir eu des répercussions importantes sur les chiffres du FM93. L’émission du retour, qu’il animait et qui était bonne première, lors des deux derniers sondages, glisse en cinquième position. Le Retour de Gilles, qui avait une moyenne de 22 300 auditeurs, l’automne dernier, est aujourd’hui écouté par 11 800 personnes. Le FM93 était bon premier, globalement, dans le marché central depuis l’automne 2014.

La fin de semaine

Première de classe dans le marché central, la radio d’ICI Radio-Canada est aussi dominante la fin de semaine. Elle est en tête dans toutes les cases horaires, entre 6 h 30 et 18 h, avec des moyennes au quart d’heure de 20 200 (6 h 30 à 10 h), 13 900 (10 h à 16 h) et 12 100 auditeurs (16 h à 18 h). Les émissions Les légendes du rock (CHOI Radio X) et Double décompte (WKND), La Zone New Country (WKND) et Le Roadtrip du WKND sont les seules à dépasser les 10 000 auditeurs les samedis et dimanches.

CHOI Radio X satisfait

Jeff Fillion, le duo Richard Martineau-Jonathan Trudeau et les émissions Gravel dans le retour et Marceau le soir sont toutes bonnes premières dans leurs cases horaires respectives. « Il s’agit de notre meilleur sondage avec une augmentation de cinq parts de marché chez les 25-54 ans. Les résultats de Denis Gravel, dans le retour, avec 20 600 auditeurs, sont historiques. Nos indices liés à l’écoute en ligne témoignaient de cette augmentation et ça s’est concrétisé », a indiqué le directeur général Philippe Lefebvre, très satisfait des résultats.

Claude Bernatchez poursuit sur sa lancée

Animée par Claude Bernatchez depuis 13 ans, Première Heure est bonne première, avec une moyenne de 27 800 auditeurs au quart d’heure, dans la case des émissions matinales. L’émission trône au premier rang pour un quatrième sondage consécutif. Première Heure est allée chercher 3200 nouveaux auditeurs depuis le sondage d’automne. « Nous sommes fidèles à ce qu’on est et ça me touche beaucoup qu’il y ait une résonance et que les gens nous suivent là-dedans. Les chiffres viennent confirmer la pertinence de cette radio, avec notre couleur et notre façon de faire, qu’on respecte », a lancé Claude Bernatchez.

Les résultats

ICI Radio-Canada Première : 165 200 auditeurs FM93 : 153 600 Rouge : 142 900 WKND : 138 500 CHOI Radio X : 136 900 Énergie : 118 900 M FM : 116 100 BLVD : 88 500 Pop : 71 700

Les « Top 5 »

Émissions du matin (5 h 30 à 9 h 30)

Première heure et Médium Large (ICI Radio Canada) : 27 800 Bouchard en parle (FM93) : 20 200 Dalair le matin (WKND) : 17 100 Maurais Live (CHOI Radio X) : 16 800 Dupont le matin (Énergie) : 15 600

Le midi (11 h 30 à 14 h)

Fillion (CHOI Radio X) : 23 600 Midi Info et Plus on est de fous plus on lit (ICI Radio-Canada) : 18 100 Duhaime-Ségal le midi (FM93) : 16 300 Rouge au travail et Tapis rouge (Rouge) : 12 200 Caroline Gingras (M FM) : 10 600

Le retour (14 h à 16 h)