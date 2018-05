«J’ai tourné la page» -Gilbert Sicotte

Après avoir vécu des mois difficiles à cause de son congédiement du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Gilbert Sicotte est prêt à revenir au cinéma. En plus de tenir la vedette du film Identités qui prend l’affiche début juin, l’acteur jouera cet été aux côtés d’Andrée Lachapelle dans une adaptation cinématographique du roman Il pleuvait des oiseaux.

C’est un Gilbert Sicotte souriant et de bonne humeur qu’on a rencontré jeudi à l’occasion de la sortie prochaine du film québécois Identités. Si seulement trois mois ont passé depuis qu’il a été remercié du Conservatoire, après y avoir enseigné pendant 30 ans, l’acteur a visiblement le désir de passer à autre chose, même si les blessures semblent encore douloureuses.

Période difficile

« J’ai tourné la page. Mais ç’a été un hiver très difficile », s’est contenté de répondre Sicotte en changeant de ton quand on a abordé le sujet avec lui en entrevue.

Questionné ensuite à savoir s’il avait craint que cette histoire nuise à sa carrière d’acteur, Sicotte a simplement répliqué qu’il ne voulait pas penser à cela et qu’il souhaitait changer de sujet.

Rappelons que c’est un reportage de Radio-Canada diffusé en novembre dernier qui a déclenché le scandale. Le reportage de huit minutes, qui a fait l’objet de plus d’une centaine de plaintes de téléspectateurs, donnait la parole à d’anciens élèves de Gilbert Sicotte accusant le réputé acteur et professeur de dénigrement, de violence verbale et de harcèlement psychologique.

Congédié

Après avoir suspendu temporairement M. Sicotte afin de mener sa propre enquête, le Conservatoire a finalement décidé de mettre fin au contrat de travail de son professeur en février dernier. La nouvelle a fortement ébranlé le comédien de 70 ans, qui n’a pas compris pourquoi la direction du Conservatoire avait agi de la sorte, après lui avoir fait savoir pendant toutes ces années qu’elle appréciait son enseignement.

De nouveaux rôles

Préférant aujourd’hui laisser cette histoire derrière lui, Gilbert Sicotte regarde maintenant devant lui. On le verra bientôt dans le film Identités, un drame criminel dans lequel il joue aux côtés de Samuel Thivierge et de l’acteur français Samy Naceri (Taxi).

Puis, plus tard cet été, il devrait tourner avec Andrée Lachapelle dans le film Il pleuvait des oiseaux, une adaptation cinématographique du roman du même titre qui sera réalisée par la cinéaste Louise Archambault (Gabrielle).

« Ça n’a pas encore été annoncé officiellement, mais c’est un super beau projet, confie l’acteur à propos d’Il pleuvait des oiseaux.

« Ce sera un film troublant et très impliquant. »