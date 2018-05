C’est aujourd’hui que se tient la Journée Michel-Sarrazin sur l’avenue Maguire à Sillery et au Domaine Cataraqui.

Alain Guay, président de Caron & Guay, et François Pelchat, vice-président location et marketing de Immostar, ont accepté la coprésidence d’honneur de cette journée de grande collecte de dons organisée par la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Le cocktail des coprésidents d’honneur est prévu au Domaine Cataraqui, à 17 h 30. Renseignements : www.AsTuTonBracelet.ca.

22 000 $ au profit des élèves

Photo courtoisie

Le récent cocktail dînatoire au profit de la Fondation de l’École Marcelle-Mallet, tenu le 1er mai dernier lors d’un « 5 à 7 » au Bistro Évolution et traiteur, sous la présidence d’honneur d’Anne-Marie Demers, directrice générale de JM Demers, a permis d’amasser 22 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Larose, présidente de la Fondation de l’École Marcelle-Mallet ; Anne-Marie Demers, présidente d’honneur et Robin Bernier, directeur général de l’École Marcelle-Mallet, sont entourés d’élèves de l’école, bénévoles à cette soirée.

Bonne retraite

Photo courtoisie

Michel Lafleur (photo), sous-ministre adjoint au Ministère des Relations internationales du Québec, prend aujourd’hui une retraite bien méritée, et ce, après 40 ans de loyaux services dans la fonction publique. Michel aura consacré l’essentiel de sa carrière à promouvoir les intérêts du Québec à l’étranger en plus de représenter sa province lors d’affectations à Boston, Chicago et Bruxelles. Ses collègues et amis me confirment qu’il a toujours été très apprécié par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer au cours de sa carrière, non seulement pour son haut niveau de compétence, mais aussi pour sa très grande gentillesse.

Un succès pour la relève

Photo courtoisie

Le 23e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche, tenu le 11 mai dernier dans la Salle des Promotions du Séminaire de Québec, sous la présidence de Jean-François Dion, président de Scierie DION et FILS inc., a permis d’amasser près de 50 000 $ qui seront remis à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM). Par ailleurs, le Prix Fontinalis 2018, récompensant une personne ou un organisme qui œuvre pour la promotion de la pêche et du plein air, tout en contribuant à la mission de la FSTM, a été remis à la Sépaq pour sa participation soutenue et entière lors des activités de la FSTM depuis de nombreuses années. Sur la photo, de gauche à droite : David Craig, président de la FSTM ; John MacKay, PDG de la Sépaq, et Nathalie Langevin, directrice générale et ventes TVA Québec et directrice générale des ventes du Journal de Québec.

Homard de la Gaspésie

Photo courtoisie

Traçables de la mer à l’assiette depuis 2012, tous les homards pêchés en Gaspésie portent, sur l’une de leurs pinces, un élastique bleu muni d’un médaillon. Ce dernier vous permet de retracer l’origine exacte du crustacé et, par conséquent, d’avoir l’assurance que vous achetez un produit de la Gaspésie de qualité supérieure, pêché dans le plus grand respect de l’environnement. Vous n’avez qu’à entrer le numéro inscrit sur le médaillon sur le site www.monhomard.ca, et vous pourrez visionner une vidéo montrant « votre pêcheur » en pleine action et en apprendre davantage sur lui, sa zone de pêche, son bateau, etc. Le Regroupement des pêcheurs professionnels de homard du sud de la Gaspésie était de passage à Québec récemment.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Latendresse (photo), analyste sportif à RDS, 31 ans... Claudia Desharnais, directrice marketing de Desharnais pneus et mécanique... Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse, 43 ans... Alexandra Laverdière, comédienne et actrice québécoise, 41 ans... Matt Laurent, auteur-compositeur et interprète québécois, 51 ans... Alain Lemieux, avec les Nordiques de 1985 à 1986, frère de Mario Lemieux, 57 ans... Bob Dylan, auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre, poète américain, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 mai 2017. Jacqueline « Jackie » Sabourin (photo), 89 ans, l’épouse de l’ex-journaliste sportif, feu Roland Sabourin... 2017. Walter Ruest (photo), 85 ans, PDG de CJBR (Rimouski) (1974-1977), directeur régional pour Radio-Canada des stations de Rimouski, de Matane, de Sept-Îles et de Chicoutimi (1977-1988), commissaire au CRTC (1988-1993)...